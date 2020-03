Emergenza Covid-19, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso ringrazia il personale sanitario per lo spirito di abnegazione

“A nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dell’intera avvocatura campobassana, con la presente, intendo esprimere i sentimenti di profonda gratitudine, vicinanza e solidarietà nei confronti di tutti Voi operatori della sanità, medici, infermieri, farmacisti e volontari che, in questi giorni difficili, siete impegnati, in prima linea, con grande spirito di abnegazione ed elevata professionalità, allo scopo di combattere l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto”. A scriverlo, in una nota, è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, guidato da Giuseppe De Rubertis.

“Da parte di chi – prosegue la nota – dedica quotidianamente il proprio agire alla difesa del prossimo e, in particolare, dei più deboli, giunga a Voi un sincero ringraziamento per lo straordinario sforzo, umano e professionale, che state mettendo in campo, anche a rischio di compromettere la Vostra incolumità e quella dei Vostri familiari, a tutela degli interessi collettivi e della salute pubblica. Gli Avvocati sono convinti che è soprattutto grazie a Voi, e al Vostro strenuo ed impagabile operato, che oggi si può dire “ce la faremo” e che domani si potrà dire ce l’abbiamo fatta”.