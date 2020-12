Diritto allo Studio, la Lega giovani esulta: “Approvata in Commissione Cultura la proposta di legge per poter seguire contemporaneamente due corsi di laurea”

«E’ stata approvata in Commissione Cultura all’unanimità, dopo circa due anni di lavoro parlamentare, la proposta di legge che prevede l’abolizione del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea». Lo affermano Giulia Minnillo coordinatrice Lega Giovani Molise e l’On. Luca Toccalini, Segretario Federale Giovani della Lega.

«Questa possibilità – hanno soggiunto – applicata solo all’estero ed accessibile alle sole famiglie più abbienti, arriverà presto anche in Italia dal prossimo Anno Accademico. Tale nuova modalità, consentirà a migliaia di studenti di formarsi in un breve periodo, senza dover attendere anni, e frequentare più corsi di laurea. In attesa del voto finale dell’Aula, dunque, che speriamo venga calendarizzato al più presto, ringraziamo i deputati Sasso e Minardo (Lega) per aver proposto tale provvedimento e per aver svolto in maniera egregia il loro lavoro parlamentare. Come Lega Giovani – nelle dichiarazioni conclusive- siamo orgogliosi per questa approvazione, che gratifica una lunga fase di ascolto e di proposta portata avanti sui territori. Una grande vittoria per il Diritto allo Studio».