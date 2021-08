A Campobasso prossima l’apertura degli alloggi protetti Silver Age

Giovedì 2 settembre, alle ore 10, si terrà in via Marche la conferenza stampa per la presentazione della prossima apertura degli Alloggi protetti Silver Age, un progetto sociale e di cohousing del Comune di Campobasso in collaborazione con Optima, dedicato principalmente alla terza età, che diventa la soluzione perfetta di vita, per persone singole o in coppia, autosufficienti, che vogliono mantenere le proprie abitudini e la propria autonomia abitando in un’ambiente protetto e controllato, favorito da occasioni d’incontro e di socializzazione.

Alla conferenza stampa interverranno: Nicola Cesare, presidente Optima Srl; Cosimo Dentizzi, direttore sanitario struttura; Roberto Gravina, sindaco di Campobasso; Vincenzo De Marco, Dirigente Comunale Politiche sociali; Luca Praitano, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso.