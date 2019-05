Amministrative, Battista “All’approssimazione rispondiamo con i fatti. Alla politica dell’odio, preferiamo quella del lavoro”

“Sull’approssimazione dei concetti di chi vorrebbe governare la nostra città, noi rispondiamo con la concretezza di chi ha fatto, e vuole continuare a fare, per il bene comune”. Lo ha detto il sindaco uscente e ricandidato alla carica più alta di Palazzo San Giorgio, Antonio Battista. Il primo cittadino, lanciando una stoccata agli outsider, ha colto l’occasione per elencare quanto fatto in questi anni.



“Sul tema della viabilità – ha detto – c’è stato il completamento dell’appalto della tangenziale cittadina; i lavori al sovrappasso del terminal; la manutenzione asfalti e marciapiedi; la realizzazione della strada dello studente; e l’individuazione del promotore finanziario project financing per il terminal bus. Di scuole ne abbiamo costruite a via Crispi, via Berlinguer, e a via S. Antonio dei Lazzari. C’è stata la gara concorso idee nuove scuole di via Crispi, quartiere CEP, e rifunzionalizzazione scuola Petrone. Ancora, lavori costruzione nuova scuola di Mascione; trasferimento scuola Montini in edificio locato; adeguamento sismico scuola D’Ovidio, Don Milani via Leopardi; progettazione scuola di via Iezza; adeguamento antincendio varie strutture scolastiche; il nuovo Istituto Galanti che sorgerà al posto del vecchio Liceo Scientifico”.