Amministrative, sabato l’inaugurazione della sede elettorale di Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino

Un punto di riferimento per i cittadini, un luogo di ascolto delle loro istanze e proposte, uno spazio di confronto politico. È la sede elettorale dei candidati consiglieri al Comune di Campobasso, Carla Fasolino e Salvatore Colagiovanni, in lizza con i Popolari per l’Italia alle amministrative del prossimo 26 maggio.

La sede, in Piazza Vittorio Emanuele, al civico 25, inaugurata domani, sabato 11 maggio alle 11,00, è stata fortemente voluta per continuare, anche fuori da Palazzo San Giorgio, il già saldo rapporto tra i campobassani e i due dinamici esponenti politici del capoluogo.

Salvatore Colagiovanni, assessore alle Attività produttive dal 2014 alla fine del 2018, consigliere comunale sin dal 2004, ha accumulato una notevole esperienza amministrativa. Ha sempre mostrato una spiccata inclinazione per lo sviluppo e la promozione del territorio e dell’occupazione con particolare al mondo giovanile e ai problemi delle fasce sociali piu’deboli.

Colagiovanni ha, inoltre, dato prova di grande sensibilità per le questioni delle infrastrutture ed edilizia scolastica, del decoro urbano, della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini dal centro alle periferie, passando per le contrade del capoluogo.

Carla Fasolino e’ consigliera comunale uscente. Ha esordito a Palazzo San Giorgio nel febbraio 2017 e, nei suoi oltre due anni di impegno politico-amministrativo, ha dimostrato notevole attivismo su tutte le principali questioni della vita cittadina, in particolare per la sicurezza delle scuole e per i problemi del commercio e delle piccole attività produttive, oltre che per la tutela del ruolo della città capoluogo di regione.

