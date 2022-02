Arredare la casa con poco budget: si può!

Oggi è quasi un must imprescindibile: se si vuole comprare casa è necessario arredarla spendendo poco. Non si tratta di essere tirchi o altro. Ma di parsimonia. Che, in tempi come questi, è assolutamente necessario.

Arredare casa spendendo poco, però, non vuol dire rinunciare a qualcosa. Semplicemente, vuol dire che si può fare bella figura senza investire un capitale. Perché non è mica detto che più spendi e meglio stai. Almeno per quanto riguarda l’arredamento.

Ma come fare? Ecco alcuni consigli utili.

Personalizzare le pareti

Se uno vuole puntare solo alla marca, seguendo la moda, allora è ovvio che spende di più. Ma, in moltissimi casi, semplicemente facendo aguzzare l’ingegno, è possibile arrivare a dalle soluzioni davvero niente male. E che, siamo sicuri, trovano il favore sia tuo che stai leggendo che delle persone che vengono a trovarti.

Ad esempio, in commercio ci sono fantastici adesivi murali che possono davvero dare una marcia in più al tuo stile. Così, quando verranno gli ospiti a casa tua, assisteranno a camere davvero di tutto un altro sapore.

Resteranno stupiti e, con poco, sarai riuscito a sorprenderli. Perché non avranno mai visto niente di simile. Anche per sistemare le pareti stesse non c’è bisogno di scegliere o il nero o il bianco. C’è una scala di grigio importante su cui puoi andare ad appoggiarti.

Nel senso che, comunque, non per forza devi avere degli strumenti professionali. Di solito, la casa si arreda poche volte nella vita. Che senso avrebbe munirsi di attrezzatura costosa? Quindi, munisciti di utensili sì buoni ma se non rasentano la perfezione non è mica un problema.

Mercato dell’usato

Il mercato dell’usato sta davvero prendendo piede in una maniera esponenziale. Perché, oggi, da un lato c’è chi ha necessità di vendere i propri oggetti per fare cassa e, dall’altro, c’è chi coglie al volo queste occasioni per avere un prodotto a un prezzo di favore. E che, magari, avrebbe pagato almeno il doppio se l’avesse acquistato nuovo.

Infatti, è possibile trovare dei contenitori di adesivi personalizzati per decorare la tua casa che possono essere molti utili per poter, poi, ogni volta scegliere quello più consono.

Oppure anche una serie di posate e pentola. Ti basta sanificarle e sterilizzarle a dovere e il gioco è fatto. Oppure, qualche elettrodomestico che ha soltanto bisogno di una revisione. Insomma, le opportunità sono davvero tante. Basta soltanto approfittarne. E sapere dove andare. Che sia il mercatino dell’usato o qualche negozio on line specifico non fa alcuna differenza.

Riutilizza

Il ciclo di vita di un prodotto può essere allungato. Anche se, magari, oggi tendiamo a sostituire sempre tutto per ogni minima rottura, c’è da comprendere che un prodotto può essere usato anche per scopi diversi.

Un esempio? Prendi una bottiglia d’acqua in vetro. Puoi riutilizzarla nuovamente e farla arrivare allo ‘stremo’. Ecco, dovresti buttarla ma poi sempre riusarla in un’altra maniera. Come? Semplicemente, facendo un piccolo taglio alla bottiglia e farla diventare un salvadanaio.

Poi, solo una volta riempito puoi romperlo e vedere quanto hai risparmiato. Oppure, ricordi quei contenitori in cui, all’interno, i nostri nonni mettevano tutto ciò che serviva per il ricamo.

Ecco, questi sono solo due esempi ma ti assicuriamo che basta solo usare un po’ la fantasia e tutto viene da sé. Certo, magari all’inizio si perderà un po’ di tempo però poi, alla lunga, vedrai che il conto in banca sale e avrai un arredamento unico e originale. Senza svenarti e doverti privare di qualcosa a cui tenevi tanto, come una pizza con il tuo partner o una uscita con gli amici di sempre.