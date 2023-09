Aumentano i controlli della Polizia: resi noti i numeri dell’attività svolta nel periodo estivo

Per l’attività di controllo del territorio svolta dalla Questura di Campobasso, si evidenzia che nel periodo giugno – agosto 2023 si è registrato un incremento del 32,56 % delle persone controllate e del 25,70% dei veicoli sottoposti a controllo rispetto all’analogo arco temporale del 2022.

Anche per l’attività del Commissariato di P.S. di Termoli, sempre nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023, rispetto sempre al medesimo periodo del 2022 vi è stato un incremento del 53,29% delle persone controllate e del 50,36% dei veicoli controllati.

Grazie all’assegnazione di alcune risorse da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ad iniziative di riorganizzazione interna, si è reso possibile l’incremento dell’organico dell’U.P.G.S.P. della Questura che consente attualmente l’impiego sul territorio di un secondo equipaggio di Volante per ciascun turno di servizio.

Nelle scorse settimane, grazie al lavoro di sinergia con il Comune di Campobasso, sempre nell’ottica di incrementare la sicurezza del territorio, è stato attivato il collegamento del sistema della video sorveglianza cittadina con la Sala Operativa della Questura, ove sono proiettate su apposito monitor le immagini delle telecamere comunali, che consentiranno agli Uffici preposti di svolgere le verifiche ed i controlli di competenza nonché il controllo in tempo reale da parte della Sala Operativa dei punti più sensibili del Capoluogo.

MISURE DI PREVENZIONE

Per quanto attiene alle misure di prevenzione, nel periodo giugno – agosto 2023 sono stati emessi complessivamente n. 45 provvedimenti tra cui n. 7 DACUR ex art. 13 bis, adottati per vietare l’accesso ad alcuni esercizi commerciali e ad aree ad essi limitrofe, ubicati nei Comuni di Campobasso e di Termoli, a seguito di alcuni episodi di turbativa e disordini verificatisi in tali contesti, nonché n. 2 DASPO, n. 12 Avvisi Orali , n. 1 Avviso Orale con prescrizione, n. 21 Fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno, n. 1 ammonimento, con un incremento pari a circa il 160% rispetto all’analogo trimestre del 2022, periodo nel quale, invece, sono state emesse n. 17 misure di prevenzione tra cui n. 2 DACUR ex art.13 bis, n. 1 DASPO, n. 2 Avvisi Orali, n. 1 Avviso orale con prescrizione, nr. 11 Fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno.

Infine, nel corrente mese, sono stati emessi dal Questore di Campobasso ulteriori 4 provvedimenti di DASPO a seguito delle condotte poste in essere da alcuni tifosi nel corso dell’incontro di calcio dello scorso 27 agosto tra il Campobasso F.C. ed il Termoli Calcio 1920, valevole per la Coppa Italia Dilettanti.

UFFICIO PASSAPORTI

Nel periodo giugno – agosto 2023, sono stati rilasciati n. 1959 passaporti dalla Questura e dal Commissariato di P.S. di Termoli, con un incremento del 59,66% rispetto all’analogo trimestre del 2022, in cui i passaporti emessi sono stati 1227 (+ 732).

Per quanto concerne i tempi di lavorazione per il rilascio del documento, si è registrata una diminuzione dei tempi medi di lavorazione, che per il trimestre giugno-agosto 2023 si attestano in 23 giorni a partire dal momento della presentazione dell’istanza presso lo Sportello Passaporti a quello in cui l’utente ottiene il passaporto.

Si è pertanto ridotta tale tempistica rispetto al periodo giugno-agosto 2022, in cui occorrevano in media 28 giorni per il rilascio, con un decremento del 17,86% dei tempi medi di lavorazione.

Oltre alla possibilità di appuntamento mediante il sistema informatizzato “Agenda Passaporti”, presso la Questura è prevista la possibilità di libero accesso per la presentazione dell’istanza di passaporto in due giornate a settimana (lunedì e venerdì mattina) e in una giornata a settimana (mercoledì mattina) presso il Commissariato.

UFFICIO DI GABINETTO

Nel periodo estivo, dal 1° giugno al 31 agosto 2023, particolarmente intenso è stato anche il lavoro svolto dall’Ufficio di Gabinetto della Questura, rivolto soprattutto alla predisposizione delle ordinanze di servizio emanate per le iniziative e manifestazioni che hanno interessato la provincia di Campobasso. I servizi di ordine pubblico disposti, che hanno coinvolto tutte le Forze di polizia territoriali, hanno consentito la regolare gestione degli eventi, alcuni dei quali anche di particolare rilievo, che si sono susseguiti nel corso della stagione estiva.

Grazie anche al lavoro di analisi e pianificazione dell’Ufficio di Gabinetto, sono state infatti ben 942 le ordinanze di servizio adottate, a fronte delle 317 del medesimo periodo dello scorso, con un incremento del 197%.