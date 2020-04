Baranello, emergenza Covid-19, “Aiuti concreti per le attività commerciali”: le proposte del consigliere di minoranza Giovanni Petrecca

“E’ questo un momento di grande difficoltà sanitaria ed economica per tutti i cittadini. Sono necessari aiuti concreti per agevolare le attività in loco, come bar e ristoranti e tutte le altre attività commerciali che per forza di cose hanno sospeso il proprio lavoro” così esordisce il consigliere di minoranza Giovanni Petrecca.

Sottopone alla Giunta comunale dei temi all’ ordine del giorno, ovvero delle proposte di soccorso per tutte le attività commerciali di Baranello che, nella fase 2 dell’emergenza saranno, con molta probabilità, quelle che subiranno maggiori difficoltà per la lenta ripresa lavorativa.

“Bar e ristoranti, per esempio, sono luoghi di massimo assembramento per tanto il Governo nella prossima ‘fase 2’ dell’emergenza ha previsto quasi per ultima la riapertura di queste attività. Per questo pensavo di sottoporre alla Giunta di annullare per il 2020 il pagamento COSAP da parte di tutte le attività commerciali del nostro paese, vale a dire l’azzeramento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, e la sospensione o il rinvio al 30 settembre 2020 dell’ imposta unica comunale” queste le idee del consigliere Petrecca.

Un ricalcolo del IMU – Imposta municipale propria, della TASI – Tributo per i servizi indivisibili e della TARI – Tassa sui rifiuti per dare un po’ di respiro a chi in questi mesi ha avuto uno stop forzato dal Decreto Cura Italia per via dell’emergenza sanitaria in atto e che, quindi, non ha avuto modo di poter lavorare.

“Sono sicuro che in questo periodo così delicato e difficile queste proposte saranno prese in considerazione dalla Giunta per il benessere economico della nostra comunità” conclude fiducioso il consigliere Petrecca.