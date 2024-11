Barba al Savoia, da oggi biglietti disponibili in Piazza Pepe

Presso la Sala conferenze dell’agenzia Semiotic Lab -in Via De Capoa 108 L a Campobasso- si è tenuta nei giorni la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo in programma domenica 10 novembre alle 18 al Teatro Savoia ‘Compassione – Tre panorami di speranza in primavera’, drammaturgia e regia di Eugenio Barba, in scena Julia Varley.

Un appuntamento di assoluto prestigio organizzato dall’Unione Italiana Libera Teatro e sostenuto dall’agenzia di comunicazione Semiotic Lab.

“Siamo orgogliosi – ha sottolineato il presidente UILT Molise Nicolangelo Licursi – di ospitare in Molise un evento nazionale così importante con protagonista uno dei mostri sacri del teatro mondiale”. “Sarà anche un’occasione – ha aggiunto il responsabile locale del Centro studi Simone Amoruso – di scambio culturale senza precedenti. Un’esperienza unica per il territorio, che consigliamo di vivere fino in fondo domenica prossima. Circa un’ora e mezza di grande e indimenticabile teatro”.

Eugenio Barba non è semplicemente un regista, un attore o un artista, ma un vero uomo di cultura e soprattutto un rivoluzionario. Luca Mastrangelo, co- fondatore di Semiotic Lab, l’agenzia di comunicazione che ha deciso di sostenere l’evento – ha posto l’accento proprio sulla capacità di Barba di riscrivere in generale le regole delle comunicazione: “Che torna alle origini e senza fronzoli arriva alle persone con estrema chiarezza ed efficacia”.

La presentazione si è poi conclusa con gli autorevoli interventi, in collegamento su Meet, del presidente nazionale Uilt Paolo Ascagni e del Responsabile nazionale Centro Studi Flavio Cipriani.

Giusto per rimarcare, se fosse necessario, la straordinarietà dello spettacolo in programma il 10, al quale sarà possibile partecipare recandosi – a partire da giovedì 7 novembre – alla biglietteria ufficiale del Savoia in piazza Pepe a Campobasso. Oppure rivolgendosi da subito al 327 956 6623.