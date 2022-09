Bocce, a Frosolone e Campobasso vincono Antonio Verdone e Mario Di Iorio

Due le gare serali organizzate in Molise nel mese di settembre e una terza in corso di svolgimento a Castelpetroso con le finali in programma giovedì 29 settembre 2022.

A Frosolone il 6° Trofeo Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita, Individuale Regionale con 96 formazioni, è stato vinto da Antonio Verdone della Monforte Campobasso, che in finale ha superato Giacomino Farrace della società La Torre Vinchiaturo. Terzo posto per Berardino Pistilli de La Torre Vinchiaturo, quarta piazza per Pasquale Riccitelli della Bocciofila Riccese. Direttore di gara è stato Lucio Fiorella.

A Campobasso, invece, organizzato dalla Monforte è andato in scena il Trofeo Estate in… Villa de Capoa, Individuale Regionale con 48 formazioni, vinto da Mario Di Iorio della Frosolonese, il quale in finale ha superato Alessandro De Castro della Bocciofila Avis Campobasso. Terza piazza per Sandro Velocci del DLF Isernia, quarto posto per Berardino Pistilli della società La Torre Vinchiaturo. Quinto Antonio Verdone della Monforte Campobasso, sesta Marianna Di Mucci de La Rocca Oratino. Anche in questa competizione il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, gli arbitri di campo Luigi Massimo e Igino Discenza.

A entrambe le finali e premiazioni presente il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, che ha ringraziato le società bocciofile molisane per l’impegno e la dedizione per la promozione e divulgazione della disciplina sportiva boccistica.

Intanto, a Castelpetroso è in corso il Trofeo REM-Tercos-Bim Bum Bar, Individuale Regionale Serale, al quale sono iscritte 60 formazioni. Il direttore di gara è Riccardo Forte, finali giovedì 29 settembre a partire dalle ore 19.