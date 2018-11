Bocce, al trofeo internazionale ‘Città di Campobasso’ i migliori atleti italiani, svizzeri, turchi e sammarinesi

Sessantaquattro atleti al via, dodici di A1 e cinquantadue di A. Quattro giocatori della Repubblica di San Marino, altrettanti svizzeri e turchi. Sono i numeri del Trofeo ‘Città di Campobasso’, Individuale Internazionale, in programma in Molise domenica 2 dicembre 2018, che si giocherà col regolamento Internazionale. Una kermesse dall’alto livello agonistico, che promette spettacolo per gli amanti delle bocce.

Il Trofeo ‘Città di Campobasso’ si disputerà all’indomani del Quadrangolare ‘Il Diavolo dei Misteri gioca a bocce’ con ai nastri di partenza l’Italia di Pallucca, la Svizzera, San Marino e la Turchia.

Gli otto raggruppamenti eliminatori si giocheranno, a partire dalle ore 9 di domenica 2 dicembre, tra Campobasso, Vinchiaturo, Oratino, Ripalimosani e Frosolone, mentre le fasi finali sono in programma al Centro Tecnico Regionale del Molise, Bocciodromo Comunale di Campobasso, per l’occasione della importante due giorni internazionale rimesso a nuovo sia all’interno che all’esterno.