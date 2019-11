Borsa di Studio Mimmo Massullo, all’Istituto Pilla la cerimonia di consegna

Cerimonia di consegna per la Borsa di Studio per studenti meritevoli in ricordo di Mimmo Massullo. L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, si terrà domani, giovedì 14 novembre alle ore 11.30, nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso.

Il ricordo di Mimmo, grazie alla solidarietà della sua famiglia, continua a vivere nelle passioni dei suoi compagni. Con l’istituzione della Borsa di Studio, ormai da diversi anni, i familiari del ragazzo scomparso continuano, infatti, a essere vicini ai ragazzi che, con impegno e sacrifico, cercano di realizzare i propri sogni.

La Borsa di Studio, in tutti questi anni, è stata fondamentale per alcuni studenti, a cui ha permesso di potersi iscrivere all’Università o, magari, di poter vivere l’esperienza formativa dell’Erasmus. Un esempio tangibile di come si possa dare qualcosa senza ricevere, ma soprattutto di come dal dolore possa germogliare la solidarietà verso il prossimo.

A far seguito all’intervento del dirigente scolastico, Mariacristina Battista, saranno i familiari di Mimmo, lo studente della scuola scomparso prematuramente. Seguirà l’intervento dei docenti, che avranno modo di illustrare le motivazioni dell’assegnazione delle borse di studio ai ragazzi più meritevoli della scuola. Infine, il momento dedicato alla premiazione degli allievi.