‘Capitale disumano’, il 9 novembre a Campobasso Roberto Ciccarelli presenta il suo libro

In programma per venerdì 9 novembre alle 18, presso la Casa del Popolo in via Gioberti, 20 a Campobasso, la presentazione del libro “Capitale disumano – La vita in alternanza scuola lavoro” di Roberto Ciccarelli.

A discutere con l’autore ci saranno Caterina Ciaccia (avvocato giuslavorista) e Francesco Caruso (docente dell’Università di Catanzaro).

Roberto Ciccarelli, filosofo, saggista, blogger e giornalista, scrive per ‘Il Manifesto’. Ha pubblicato, tra l’altro, Il Quinto Stato (con Giuseppe Allegri), La furia dei cervelli (con Giuseppe Allegri, 2011), 2035. Fuga dal precariato (2011), e Immanenza. Filosofia, diritto e politica della vita dal XIX al XX secolo (2009), Forza lavoro. Il lato oscuro della rivoluzione digitale (Derive Approdi, 2018).

È tra i redattori del blog ‘La furia dei cervelli’. Il suo ultimo libro è “Capitale Disumano, La vita in alternanza scuola lavoro” (Manifesto Libri)