Claudio Lotito eletto Vice Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione economica del Senato e membro della Commissione Finanze e Tesoro. Le prime parole a caldo del senatore al quale viene chiesto di commentare l’elezione Ila vice presidente: “La commissione Bilancio, oggi più che mai, ricopre un ruolo strategico e di primaria importanza per il futuro dell’Italia.

“Il Paese sta attraversando un momento economico molto difficile e tutti i cittadini e le imprese in estrema difficoltà, anche per il caro energia e la crisi economica causata dalla pandemia, meritano nuove strategie economiche in grado di superare questo delicato frangente storico. E’ necessario dunque lavorare con impegno per apportare un tangibile miglioramento a tutte le norme finanziarie dello Stato, e mi auguro – grazie alla mia lunga esperienza nel settore imprenditoriale e gestionale- di poter svolgere un ruolo propulsivo fatto di iniziative concrete in questo organismo. Ho ricevuto un sincero apprezzamento di buon lavoro dal Presidente della commissione Calandrini con il quale abbiamo stabilito da subito grande spirito di collaborazione”. In commissione Finanze e Tesoro invece sarò il capogruppo di FI ed il mio lavoro farà da collante con tutti i colleghi del gruppo. Ho deciso di mettere a disposizione tutta la mia esperienza e determinazione che mi ha sempre contraddistinto per dare un contributo fattivo per affrontare le grandi sfide che ci attendono”.