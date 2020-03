Coronavirus, Annuario (Fratelli d’Italia): “Un grazie al personale sanitario, alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile”

“Il pensiero in questi giorni va al personale sanitario, al personale della Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, che con spirito di abnegazione stanno gestendo l’emergenza Coronavirus in Molise”. A scriverlo, in una nota stampa, è il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario.

“È una situazione di emergenza e come tale il mio gruppo politico al Comune di Campobasso si è messo a disposizione dell’amministrazione comunale, qualora ce ne fosse bisogno”, prosegue Annuario.

“Approfitto per rinnovare l’invito a restare quanto più possibile nelle proprie abitazioni, rispettando tutte le norme di prevenzione che in questi giorni ci continuano a ripetere – afferma il consigliere comunale Mario Annuario – In questo momento servono senso di responsabilità e senso civico. Il monito vale per tutti: si deve cercare di uscire di casa il meno possibile. A maggior ragione tutti coloro che rientrano tra le categorie considerate a rischio. Siamo chiamati a fronteggiare l’emergenza con tutti quei comportamenti che impediscono al Coronavirus di propagare”.

“Siamo chiamati a una prova d’unità – conclude Annuario – Serve spirito di sacrificio per qualche settimana. Siamo chiamati tutti a dare un aiuto a chi, da due settimane, lavora incessantemente per fronteggiare questa situazione di emergenza”.