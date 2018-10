Corso di autodifesa personale: 50 le donne che prenderanno parte all’iniziativa inserita nel progetto ‘In rete contro la violenza sulle donne’

50 le donne che prenderanno parte al corso di autodifesa personale, che prenderà il via domani, domenica 14 ottobre, alle ore 10, presso la palestra Dinamica di Campobasso.

‘Tutto esaurito’, dunque, per l’iniziativa promossa all’interno del progetto ‘In rete contro la violenza sulle donne’ finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, Liberaluna Onlus, insieme ai Comuni di Baranello e San Giuliano del Sannio, sta portando avanti sul territorio.

Il corso, che prevedeva appunto un massimo di cinquanta adesioni, è stato promosso in collaborazione con l’AWTA, Accademia Internazionale di Autodifesa, sarà tenuto dal maestro Michele Stellato, fondatore della medesima accademia e tra i massimi esperti del settore, e Antonio Fornaro.

Imparare a difendersi significa anche e soprattutto acquisire i comportamenti da attuare in situazioni di rischio e difficoltà, saper gestire le proprie reazioni in un momento di forte stress emotivo; nonché sapere come potersi misurarsi con un avversario di forza fisica superiore.

Michele Stellato – note biografiche

Il prof. Michele Stellato, nasce nel marzo del 1965, dopo la maturità scientifica si iscrive all’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli, dove nel 1987, termina gli studi con lode. Pur essendo abilitato all’insegnamento dell’attività motoria nella scuola media e superiore non esercita la professione ed insegna esclusivamente WingTsun.

Stellato ha iniziato a praticare Arti Marziali nel 1980. Dal 1982 si dedica pienamente allo studio del WingTsun. Diventa Sifu nel 1995 e Master nel 2004. Nel 2007 fonda l’ AWTA. L’Authentic WingTsun Academy non è un’Associazione, né un’Organizzazione, ma l’Accademia del Prof. Michele Stellato, dove insegna il WINGTSUN in base alla sua originale interpretazione, frutto di tre decenni di esperienza e di studi.

Curriculum marziale: 35 anni di WingTsun – Escrima – Qi gong.