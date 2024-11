Dal 16 al 24 novembre: Campobasso protagonista della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, focus su spreco alimentare e sostenibilità

Dal 16 al 24 novembre torna la SERR, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Anche quest’anno, il Comune di Campobasso promuove una serie di eventi tematici per richiamare l’attenzione sull’importanza della riduzione della produzione dei rifiuti a monte, senza dimenticare le buone pratiche del riuso dei beni e del riciclo dei materiali attraverso la raccolta differenziata.

Questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio, la sindaca Marialuisa Forte, l’assessore all’Ambiente Simone Cretella e il presidente della Commissione Ambiente Bartolomeo Terzano hanno presentato gli appuntamenti della SERR che avrà come tema lo “Spreco alimentare”, sempre più diffuso nella nostra società consumistica, fonte di enorme inquinamento e immorale spreco di preziose risorse.

Il cartellone promossi dall’amministrazione comunale è ricco e variegato, grazie alla sinergia e al partenariato con diversi enti e associazioni. Si va dall’educazione ambientale e alimentare nelle scuole al mercatino dell’usato “Campobazar”, dalla sensibilizzazione sulla pratica del compostaggio domestico alla promozione dell’acqua pubblica, fino a importanti momenti pubblici di approfondimento e a una giornata ecologica contro l’abbandono di mozziconi di sigarette.

«La priorità è la riduzione dei rifiuti, poiché la nostra società ne produce tanti, mettendo in crisi qualsiasi sistema di smaltimento. Questa settimana – ha dichiarato l’assessore comunale all’Ambiente, Simone Cretella – serve a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti virtuosi che riducano significativamente la produzione dei rifiuti.»

Proprio in occasione di questa settimana, l’amministrazione comunale ha deciso di dare un segnale simbolico vietando, attraverso una ordinanza, l’uso dei palloncini gonfiati a elio che vengono lanciati in cielo e poi ricadono su tutto il territorio comunale, causando notevoli danni all’ambiente.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Sabato 16 novembre, alle 9:30, il workshop “La rivoluzione a tavola” a cura di Nicoletta Radatta. Con gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Montini si parlerà di “Cos’è lo spreco alimentare”; dalle ore 10:00 alle 19:00 in via Piave il “Wap Party!”, a cura di Legacoop e Legambiente Campobasso. Ognuno può portare con sé abiti e oggetti che non utilizza più. Partecipando all’iniziativa, si avrà l’opportunità di scambiarli e rinnovare il proprio armadio in modo sostenibile.

Domenica 17 novembre l’appuntamento è con Campobazar: dalle 9:00 alle 19:00 il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto al mercato coperto di via Monforte.

Lunedì 18 novembre conferenza stampa e inaugurazione della Compostiera domestica presso il Centro Educommunity in via Fortunato.

Martedì 19 novembre il workshop “Facilitiamo le 3R: Riduco/Riuso/Riciclo” dalle 9:00 per gli studenti del liceo Galanti di Campobasso con metodologia LEGO SERIOUS PLAY a cura del facilitatore Maurizio Mastrangelo, in collaborazione con l’Ufficio Euro Direct della provincia di Campobasso.

Mercoledì 20 novembre, alle 18:00, presso la Bibliomediateca comunale in via Roma, l’incontro pubblico “Spreco alimentare: come ridurre lo spreco a casa, in pratica” a cura di Carlo D’Angelo (European Works and Projects).

Giovedì 21 novembre la “Festa dell’Albero”, alle 10:30 inaugurazione dell’Albero del Riciclo presso l’Istituto Comprensivo Jovine. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “Non sprecare”, è promossa dal Movimento consumatori Campobasso in partenariato con l’Altritalia Ambiente e l’Osservatorio Molisano per la Legalità.

Venerdì 22 novembre alle 18, presso la Bibliomediateca in via Roma, l’incontro pubblico con l’editore Giannozzo Pucci sul tema: “Liberare la terra dalle macchine. Manifesto contadino per la salute alimentare”, nell’ambito della rassegna “Vivere con cura”.

Sabato 23 novembre, alle 10:30, conferenza stampa e inaugurazione della “Casa dell’acqua e del riciclo” in viale Manzoni, a cura dell’assessorato comunale all’Ambiente.

Domenica 24 novembre l’ultimo appuntamento della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti con la Giornata ecologica “Se la getti a terra non vali una cicca”. Appuntamento alle 9:30 in Piazza della Vittoria: da qui partirà il trekking per la raccolta di mozziconi di sigarette a cura di Plastic Free Onlus.