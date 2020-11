Emergenza sanitaria in Molise, ieri importante riunione dei vertici

Emergenza sanitaria in Molise, importante riunione dei vertici. Ieri, sabato 21 novembre, i 136 sindaci del Molise si sono collegati in videoconferenza con il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, gli assessori regionali, il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, e il direttore sanitario Virginia Scafarto. E’ stato un importante momento di confronto e aggiornamento sul tema dell’emergenza sanitaria nella regione.

Un incontro operativo, grazie al quale sono state analizzate le problematiche in essere sul territorio molisano e le risoluzioni adottate per superare questo difficile momento in un confronto costruttivo, che ha visto tutti protagonisti attivi. Siamo nel corso di una pandemia – si legge nel comunicato stampa – e, oggi più che mai, una collaborazione tra le istituzioni politiche e sanitarie a tutti i livelli è indispensabile, al fine di gestire l’emergenza e per comunicare al meglio tutte le informazioni sul territorio.

I sindaci soddisfatti sottolineano che la collaborazione è indispensabile per superare insieme questo drammatico momento, nonchè per rendere il cittadino informato, difatti la coesione è necessaria dalla base ai vertici. I sindaci hanno ringraziato i rappresentanti istituzionali Toma, Scafarto e Florenzano per l’apertura mostrata col chiarimento a tutti i quesiti e i dubbi sollevati. Durante la lunga riunione di ieri sono emrsi la disponibilità all’ascolto, e il desiderio di lavorare tutti insieme per un obiettivo comune.

Carola Pulvirenti