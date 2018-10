Emergenza Sud, mozione della parlamentare Occhionero (LeU) alla Camera dei Deputati

La deputata molisana di Liberi e Uguali, l’onorevole Giuseppina Occhionero, è intervenuta alla Camera dei Deputati per illustrare una mozione che il gruppo parlamentare ha presentato per il rilancio economico e sociale del Sud Italia.

“La questione meridionale – ha dichiarato la deputata molisana illustrando in aula la mozione – è ormai ineludibile e i dati raccontano di un divario tra nord e sud di proporzioni inaudite. Per questo – ha aggiunto l’onorevole Occhionero – siamo convinti che le misure messe in campo da questo governo, come il reddito di cittadinanza, non siano né sufficienti, né lungimiranti per far uscire il Mezzogiorno da una crisi che rischia di diventare irreversibile”.

Più investimenti, meno pressione fiscale, progetti mirati e politiche del lavoro, sono alla base di un programma a breve e media scadenza che dia risposte ai disoccupati, alle aziende e ai cittadini che non godono degli stessi diritti e degli stessi servizi di chi abita al nord.