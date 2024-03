Evento digitale “Il futuro dell’agricoltura e lo sviluppo rurale attraverso il dialogo civile

Gli agricoltori europei costituiscono la spina dorsale dell’autosufficienza alimentare dell’Europa e la forza propulsiva dell’occupazione e della crescita sostenibile nelle zone rurali. Apportano un contributo essenziale alla nostra transizione ecologica collettiva.

Al tempo stesso, sono chiamati ad affrontare sfide come i cambiamenti climatici e la competitività del mercato mondiale. Hanno dimostrato una notevole resilienza in tempi difficili segnati dalla pandemia, dalla crisi energetica, dalle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e da elevati livelli di inflazione.

Questo il fil rouge dell’evento organizzato per il 22 marzo 2024 a partire dalle ore 10:00 grazie alla collaborazione tra sei Europe Direct con sedi nelle aree rurali interne d’Italia. Nello specifico ED Maiella, Caserta, Basilicata, Umbria, Gioiosa Ionica e Molise si sono uniti nell’intento comune di dare voce a produttori agricoli, proprietari di negozi alimentari locali, dettaglianti, organizzazioni dei consumatori, gruppi ambientalisti, istituzioni locali ed europee e università locali per condividere idee e mettere in luce le esigenze degli agricoltori. Agli utenti interessati sarà data possibilità di partecipare all’evento digitale (aperto e gratuito) da remoto, collegandosi alla piattaforma Cisco Webex Meeting da questo link:

https://europedirectmajella.my.webex.com/europedirectmajella.my-it/j.php?MTID=m36c6776b4edae8dc7e5f6f95edee3a38, ricavabile anche dal QRcode inserito nella locandina, (inserendo la seguente password: eventoagri), oppure in presenza nelle relative sedi previste dagli Europe Direct coinvolti. Nello specifico, per lo Europe Direct Molise, la sede fisica presso la quale si svolgerà l’evento sarà l’ I.I.S. Lombardo- Radice di Bojano, scuola impegnata in un progetto sulle aree interne che avrà modo di illustrare durante i lavori della giornata.

Il programma previsto per l’incontro vedrà la partecipazione di funzionari europei, regionali e locali. Il ricco panel sarà così composto: – Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione Commissione Europea Rapprentanza in Italia -Andrea Incarnati, Country Coordinator Italian RDPs 2014-2022, DG Agriculture and Rural Development Directorate D – CAP Strategic Plans II Unit D.3 – Greece, Italy, Cyprus, Malta – Elena Sico, Responsabile Dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo – Vincenzo Girfatti, Commissario straordinario Parco Regionale del Matese – Coordinatore Europe Direct Caserta – Carlo Cosentino, Docente di Agraria UNIBAS – Emilia Reda, Consiglio Ricerca in Agricoltura e Analisi Economia Agraria – Guido Mignolli, Direttore GAL Terre Locridee Ore 11:30 – Best Practices: – Alessandro Malerba, “La terra di Zoe” e la storia di una azienda di famiglia – Angela Maria Loporchio, “GAL Mauridania” Puglia – Sustainable Smallholders EU (SSEU)

Intervengono anche una rappresentanza dell’IIS Lombardo Radice di Bojano e il Liceo G.Mazzini di Locri (RC).

Alle ore 12,00 le conclusioni di Alessandro Rainoldi, European Joint Research Centre (JRC), European Commission. Modererà l’evento Giancarlo Orsingher – TEAM Europe Direct.

L’evento è accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi professionalizzanti ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari. Si allega locandina completa di ulteriori dettagli.

