I prodotti molisani in scena al Salone del Gusto di Torino

“Terra Madre – Salone del Gusto”, il più grande evento internazionale dedicato al cibo, giunto quest’anno alla sua 12esima edizione, sarà ospitato dal 20 al 24 settembre 2018 al Lingotto di Torino. Tra centinaia di espositori sarà presente anche il Molise che propone con orgoglio il consolidato gruppo di produttori che ogni mese, da marzo di quest’anno, danno vita al “Mercato Contadino & Artigiano” a Campobasso. La partecipazione è stata possibile grazie all’assessore alle Politiche Agricole della Regione Molise, Nicola Cavaliere, che ha sostenuto il progetto, le idee e soprattutto la passione delle tre condotte Slow Food Molisane desiderose di far conoscere il buono, pulito e giusto del Molise: la condotta di Campobasso, la Galdina e Termoli.

Nello stand Slow Molise, al padiglione 2, i visitatori potranno conoscere la ricchezza e varietà dei prodotti di qualità certificati, nonché le produzioni biologiche di cui il Molise può vantare. E non sarà una conoscenza superficiale: nello stesso spazio si avrà modo di degustare i prodotti, sceglierli per un food-break tra un padiglione e un altro e comprarli per portarli a casa, tutto questo chiacchierando direttamente con i produttori che racconteranno della particolarità delle lavorazioni, della bellezza dei campi, della difficoltà del clima che cambia, dell’amore incondizionato per un lavoro faticoso che, se fatto bene, porta dei frutti gustosi.

La visita al Salone del Gusto è un viaggio attraverso il cibo, da un continente all’altro, da un Paese all’altro, ed anche allo stand Slow Molise, il visitatore compirà un viaggio in una terra poco nota ed esplorata, tra i suoi sapori che sanno conquistare. Il Molise si presenta protagonista anche nei momenti che animeranno l’area conferenze dei Mercati della Terra.

Da venerdì 21 a domenica 23 saranno proposti una serie di incontri di approfondimento, su prodotti e produzioni al fine di creare un nuovo racconto del territorio che incuriosisca gli spettatori.

• Venerdi, alle 15,30 Piergiorgio Carozza racconterà “Shockino Mix Experience la pralina artigianale componibile” un esempio vincente di food design, che ha ottenuto il Premio Compasso d’Oro;

• Venerdì alle 17,00, tre giovani appassionati amanti di questa terra parleranno di “Formaggi a latte crudo molisani, storie di sapori e territori”: Serena Di Nucci, Nicola del Vecchio, Alessandra Capocefalo;

• Sabato alle 15,30, Alessandra Capocefalo nelle sue vesti di archeologa parlerà di “Colture e culture della regione che non esiste ma (r)esiste” un racconto inedito del cibo nei secoli attraverso le civiltà antiche che hanno abitato la regione.

• Sabato alle 17,00 A.Capocefalo accompagnata nella degustazione da Angelo Loconte parlano di “Olio DOP Molise – Tra biologico e recupero di antiche varietà tradizionali”

• Domenica alle 17,00 il tema sarà “Biologico e Multifunzionalità, “Il Quid del Molise” e a parlarne saranno Paola Migliorini (Prof. UNISG; Pres. di Agroecology Europe, Vice-Pres. di IFOAM AgriBioMediterraneo), Nicola del Vecchio (Soc. Agricola Alba, vincitore del premio “Coltivare e Custodire” 2018); Andrea Albino (Soc. Agr Fonte Santa Maria, progetto SOLIBAM, membro del consiglio direttivo di AIAB Molise)

• E per chiudere in bellezza non si potrebbe non parlare del vino autoctono molisano: la tintilia “Tintilia che? Vino e identità nel Molise”, alle 18,30 di domenica il Dott. Giacomo Picone concluderà questo viaggio attraverso i racconti donando agli spettatori profumi, colori e sapori molisani all’interno di un calice rosso tintilia. Il viaggio in Molise inizia al Salone del Gusto e finisce in Molise, perché gli organizzatori promettono che ogni visitatore se ne innamorerà.