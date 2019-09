Il Comune di Campobasso patrocina la Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza 2019

Anche l’amministrazione comunale di Campobasso, preso atto che la Commissione Consiliare alla cultura, presieduta dal presidente Nicola Giannantonio, in data 6 settembre 2019 ha espresso il proprio parere favorevole in merito, ha concesso il proprio patrocinio alla quarta Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, patrocinio richiesto al Comune dall’Associazione Culturale Cor et Amor che coordina la comunicazione riguardante l’evento che quest’anno si svolgerà tra il 20 e il 23 settembre. Si tratterà di una giornata di festa avente come obiettivo, attraverso il gioco, quello di diffondere la cultura della Gentilezza e della Buona Educazione, un’opportunità per rafforzare e diffondere la pratica di comportamenti positivi tra i cittadini.

Quest’anno verrà affrontata la tematica: Bambini felici… con la buona educazione.

In occasione della Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza 2019, potranno essere realizzati, nelle varie città, murales, premiate associazioni o cittadini, intitolate vie, strade, parchi, scuole, biblioteche alla gentilezza o a chi si è distinto per essere stato un bell’esempio di gentilezza per la propria Comunità.