Il governatore Roberti entra nel CdA della Svimez: “Confronto, dialogo e idee innovative per le politiche dello sviluppo del Mezzogiorno”

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato a Roma, questa mattina, venerdì 23 febbraio 2024, nella sede di Via di Porta Pinciana, al Consiglio d’Amministrazione della SVIMEZ, diventando da oggi consigliere del CdA dell’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno.

Nel corso della riunione sono stati esaminati e approvati lo ‘Schema del Progetto di Bilancio Preventivo 2024’ e le ‘Linee per il Programma Annuale delle Attività di Ricerca’. Inoltre, è stata deliberata l’ammissione, nell’Assemblea dei Soci, della FICEI-Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione e presentati i protocolli d’intesa con GIMBE, IRVAPP e Legacoop.

La SVIMEZ si occupa, tra l’altro, dell’analisi della struttura e dell’evoluzione dell’economia del Mezzogiorno, dello stato di attuazione delle politiche di sviluppo, realizzando iniziative sui diversi aspetti della situazione meridionale.

Annualmente, inoltre, elabora il Rapporto sull’economia e sulla società del Mezzogiorno, il più importante documento di analisi sull’economia e sulle politiche di sviluppo.

“Nella seduta odierna – il commento del Presidente Francesco Roberti – stato deliberato l’ingresso dei Consiglieri designati dagli Associati e, così, sono entrato a far parte del CdA della Svimez, un’associazione di fondamentale importanza per confrontarsi con gli altri componenti su quanto ci sia da fare in favore del Mezzogiorno. Confronto, dialogo e idee innovative saranno le linee guida della mia partecipazione in seno alla SVIMEZ per contribuire agli scopi associativi, inerenti la predisposizione di concreti programmi di azione sulle politiche di sviluppo del Mezzogiorno”.