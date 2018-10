In Molise dal 2007 non è più possibile diventare guida turistica: Primiani (M5S) porta la questione a Palazzo D’Aimmo

In Molise, le ultime abilitazioni alla professione di guida turistica sono state rilasciate nel 2006-2007. Ciò vuole dire che da ben dodici anni, senza una motivazione precisa, ai giovani molisani viene impedito di accedere a tale professioni. Proprio questo è il motivo alla base della mozione presentata dal Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale che vede tra i primi firmatari il consigliere Angelo Primiani.

“Ho presentato – spiega Primiani – una mozione diretta ad impegnare il Governo regionale ad attivare, con urgenza, corsi ed esami per l’abilitazione alla professione di guida ed accompagnatore turistico”.

“Se da una parte è necessario dare risposta a tanti giovani che vorrebbero svolgere legalmente tali attività, anche solo per integrare il loro reddito – continua il portavoce M5S – dall’altra è chiaro che il Molise ha un disperato bisogno di nuove figure qualificate capaci di dare stimolo e impulso al settore turistico. L’auspicio è che questa mozione non cada nel dimenticatoio e che serva da stimolo al Governo regionale per intervenire su un tema che non può più attendere”.

“Se vogliamo creare realmente occupazione – conclude l’esponente di Palazzo D’Aimmo – questo potrebbe essere un primo passo concreto”.