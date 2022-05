Inaugurato il nuovo Infopoint turistico del Comune di Campobasso

Inaugurato oggi presso Palazzo San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele II, numero 27, a Campobasso, il nuovo Infopoint turistico del Comune di Campobasso.

Per l’occasione, a presentare alla stampa e alla cittadinanza il nuovo servizio e lo spazio in cui è stato allestito, erano presenti il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alla Cultura, Paola Felice.

“Dopo la realizzazione della prima guida turistica della città di Campobasso, il percorso di valorizzazione in termini di informazioni su tutto quanto il nostro territorio e la nostra città è in grado di offrire, si arricchisce di un ulteriore servizio espressamente dedicato all’accoglienza di quanti vengono a visitarci. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – Il lavoro progettuale e di riqualificazione dell’organizzazione turistica e culturale nella nostra città sta portando frutti concreti, grazie all’attenzione dell’assessore Felice e dell’intero settore, e sta puntando con precisione e metodo a colmare quei vuoti che per decenni hanno limitato lo sviluppo dei servizi dedicati a favorire la crescita della rete turistica locale. Per questo ringrazio anche i tanti sindaci dei comuni limitrofi che hanno ben apprezzato e compreso il valore strategico di un Infopoint posizionato proprio nel centro urbano del capoluogo di regione. Un ringraziamento particolare voglio farlo espressamente anche al nostro consigliere e capogruppo in consiglio comunale, Antonio Vinciguerra, che insieme all’assessore Felice ha lavorato per mesi alla sistemazione logistica di questa struttura”.

“La città attendeva da anni un luogo fisico che fosse destinato in modo ufficiale e qualificato alla diffusione di informazioni da fornire, soprattutto ma non esclusivamente, a quanti giungono in visita sul nostro territorio. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – Per questo, possiamo affermare con certezza, che l’Infopoint turistico oggi inaugurato qui a Palazzo San Giorgio, rappresenta un atto di attenzione doveroso e non più rinviabile che, del resto, avevamo progettato sin dall’inizio del nostro mandato, proprio perché lo ritenevamo e lo riteniamo, elemento determinante per la crescita dei servizi e dell’assistenza da dedicare espressamente al turismo. Questo Infopoint turistico cittadino servirà a promuovere l’intera rete territoriale. Lo avevamo promesso a tutti i rappresentanti delle realtà professionali che operano con merito e sacrifici nel settore turistico, culturale ed enogastronomico e per dare loro un apporto ancora più significativo, dopo la guida turistica ufficiale di Campobasso, dopo l’Infopoint turistico comunale, arriverà a breve un ulteriore tassello, ovvero un sito web espressamente dedicato a chi vuole visitare la nostra città. Tutto questo nell’ottica di rendere ancora più consolidato e riconoscibile, agli occhi di quanti vogliono visitare il nostro territorio, il valore innegabile della nostra città e della nostra regione.”

L’Infopoint turistico della città di Campobasso è stato allestito presso i locali di palazzo San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele II, al numero 27 e sarà aperto al pubblico con i seguenti orari: nei mesi da giugno a settembre, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00; da ottobre a maggio, tutti giorni, escluso il lunedì, dalle 9.30 alle 12.00.