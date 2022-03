La LILT Campobasso istituisce il Comitato Etico e il Comitato Tecnico Scientifico

Durante l’ultima assemblea oltre all’approvazione del bilancio l’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT ha approvato i regolamenti per il Comitato Etico e per quello Tecnico-Scientifico.

Al Comitato Etico (CE) spetta una funzione consultiva e propositiva affinché ogni iniziativa della LILT CB si sviluppi nell’ambito dei criteri e dei valori etici in modo coerente con i valori e i principi che fondano l’agire volontario ispirato ai principi di etica della responsabilità, etica del dono, etica dell’amore come servizio, etica della formazione permanente, etica della speranza.

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha una funzione consultiva e propositiva a supporto dell’opera del Consiglio Direttivo della Associazione LILT CB e collabora con esso, in maniera non vincolante, in ordine agli indirizzi, ai programmi e alle attività svolte, alla formulazione dei programmi pluriennali e annuali e alla verifica della loro attuazione. Formula proposte per la nomina di esperti da incaricare per specifiche finalità, interventi e/o attività. Principalmente ha il compito di supportare l’azione della Associazione nello svolgimento delle attività di ricerca nel campo della prevenzione oncologica. Inoltre ha una funzione consultiva e propositiva circa le attività di formazione, progettazione, collaborazione e in occasione di redazione di convenzioni con altre associazioni o Enti pubblici.

La LILT di Campobasso continua a struttura la sua organizzazione in modo da essere non solo presente sul territorio ma anche ad agire in maniera coerente con tutte le attività e i progetti portati a termine.

In particolare, nella relazione sulle attività sezionali istituzionali svolte nel corso dell’anno 2021, vengono evidenziati dei miglioramenti dei servizi offerti sia nelle attività svolte presso il Day Hospital Oncologico dell’ospedale San Timoteo di Termoli con lo Sportello LILT, sia con il trasporto dei pazienti oncologici verso i luoghi di cura, sia nella promozione degli screening che quest’anno, grazie alla rinnovata collaborazione con la Direzione Asrem e la Regione Molise, è stato triplicato il numero delle visite, sia nella presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, sia per il servizio di fornitura gratuita delle parrucche, sia nella collaborazione con le altre sedi LILT per i progetti di ricerca sanitaria, sia per la promozione dell’attività fisica e della corretta alimentazione.

Anche in un anno condizionato dalle restrizioni per il Covid-19, la LILT Campobasso ha mantenuto e migliorato gli alti standard di intervento dell’anno precedente nel campo della prevenzione primaria e secondaria e si sono consolidate le collaborazioni con gli enti pubblici quali la Regione, l’Asrem, l’Università e l’Ufficio Scolastico Regionale.