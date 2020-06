‘Lanterne e grembiulini’, il movimento scende in piazza a Campobasso

“Lanterne e grembiulini”, la manifestazione lunedì 22 giugno 2020 in piazza Municipio a Campobasso.

Dopo la lunga fase di scuola virtuale – si legge nella nota – ci si riunirà fisicamente, nel rispetto del numero e del distanziamento sociale, per offrire un momento di condivisione dell’appello lanciato sulla scuola. Nella consapevolezza del grave momento che sta attraversando il nostro paese, scelte ponderate e il più possibile condivise sono necessarie per saper affrontare le tante scommesse materiali e spirituali in gioco. La scuola è centrale perché è di tutti; è luogo da definire senz’altro nei suoi percorsi organizzativi e pratici, è innanzitutto culla dove saper fare crescere le strategie utili alla collettività tutta per il presente-futuro dell’Italia. È questo il momento per chiedere vera attenzione ai giovani e prestare cura al bene più prezioso per il paese: il rispetto delle pari opportunità in democrazia. Che sia al centro dell’agenda politica”.