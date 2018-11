Le Ladies under 18 in campo con il loro seven nella tappa di Campionato di Campobasso

Torna il rugby in rosa a Campobasso e torna grazie alle Ladies degli Hammers Rugby Campobasso che domenica 11 novembre, sul campo dell’ex Romagnoli, organizzeranno la tappa molisana del campionato interregionale under 18 femminile di rugby a 7.

Dalle 12.00 di domenica mattina, sul terreno del rugby cittadino, si affronteranno per la vittoria della tappa le squadre femminili under 18 dell’Amatori Napoli, della Partenope, del Tetras Rugby e Le Longobarde, oltre, ovviamente, alle padrone di casa delle Ladies.

Il settore femminile degli Hammers Rugby Campobasso che, già nella passata stagione con tante soddisfazioni in termini di risultati e di attività ha portato alla società del presidente Benito Suliani, per quest’annata punta forte sullo sviluppo di un settore giovanile più ampio, basti pensare che oltre alle seniores quest’anno sono partite anche le attività delle ragazze under 16 e, per l’appunto, quelle delle under 18 che domenica testeranno in campo, in una serie di sfide tecnicamente probanti, il loro livello di affiatamento e le loro attitudini al gioco.

La domenica del rugby in rosa rientrerà di fatto anche nel programma degli eventi dedicati alla prevenzione del contrasto contro le donne. Tante le associazioni, culturali e sportive, che hanno deciso di collaborare con il Comune per creare il calendario denominato ‘Nessuna violenza, nessun violento’. Si partirà domenica 11 novembre e fino al 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e tanti saranno gli incontri, i seminari e le giornate di sport organizzati per contrastare tutte le forme di violenza e tutelare così la donna, troppo spesso vittima silenziosa.