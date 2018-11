Calcio a 5 serie B, la Chaminade Campobasso viaggia alla volta di Perugia

Ottenere i primi punti lontano dal ‘PalaSelvaPiana’: questo l’obiettivo della Chaminade Campobasso, che domani, sabato 10 novembre 2018, alle ore 16, giocherà al ‘PalaPellini’, ospite del Gadtch Perugia nel match valevole per la sesta giornata del girone D di serie B.

“Già da giovedì mattina ci siamo proiettati alla gara di Perugia – ha affermato coach Paolo Pizzuto – Puntiamo a fare bella figura e a conquistare anche la prima vittoria in campionato. Un successo cancellerebbe anche la sconfitta in Coppa Italia, anche se c’è da dire che il match della kermesse tricolore è servito anche per dare minutaggio a chi, sinora, ha trovato meno spazio”.

La Chaminade Campobasso dovrà fare ancora a meno di Melfi, mentre in compenso sarà valutata la condizione di Oriente, che potrebbe aver recuperato dall’infortunio.

I rossoblù di Pizzuto, che al ‘PalaSelvaPiana’ hanno fatto bottino pieno, lontano dalle mura amiche devono ancora trovare i primi punti. E la Chaminade Campobasso proverà a farlo contro una squadra, il Gadtch Perugia, che nelle prime cinque partite ha vinto una sola volta, sul proprio campo contro il Chieti, perdendo nelle altre quattro circostanze.

A Perugia arriverà una squadra carica, pronta a fare bottino pieno per restare nei quartieri alti della classifica del girone D di serie B.

Programma 6^ giornata, serie B, girone D: Cln Cus Molise – Chieti; Corinaldo – Eta Beta Football; Faventia – Buldog Lucrezia; Futsal Askl – Real Dem; Gadtch Perugia – Chaminade Campobasso; Vis Gubbio – Cus Ancona.

La classifica: Buldog Lucrezia 15; Faventia e Cln Cus Molise 12; Chieti 10; Real Dem e Chaminade Campobasso 9; Vis Gubbio 7; Corinaldo, Cus Ancona, Futsal Askl, Eta Beta Football e Gadtch Perugia 3.

Prossimo turno (24 novembre 2018): Buldog Lucrezia – Chieti; Cus Ancona – Corinaldo; Chaminade Campobasso – Faventia; Eta Beta Football – Gadtch Perugia; Futsal Askl – Cln Cus Molise; Real Dem – Vis Gubbio.