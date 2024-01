L’Ufficio Scolastico Regionale del Molise presenta i due nuovi Licei del Made in Italy

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha fissato una conferenza stampa lunedì prossimo 29 gennaio alle ore 10:30, nella Sala conferenze “Calandrella” (piano terra sede USR Molise di via Garibaldi n. 25 a Campobasso) per presentare i nuovi Licei del Made in Italy e i nuovi percorsi quadriennali di istruzione tecnico professionale attivati in Molise.

Alla conferenza stampa, che sarà presieduta dalla Direttrice dell’USR Molise Maria Chimisso, parteciperanno anche i Dirigenti scolastici delle scuole interessate. L’incontro servirà a presentare la nuova offerta formativa e le opportunità legate ai nuovi percorsi.