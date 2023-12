Lunedì 18 dicembre in Consiglio regionale la presentazione del Rapporto BesT

Facendo seguito alle interlocuzioni avute dal Consigliere Regionale Micaela Fanelli con l’Istituto Nazionale di Statistica negli ultimi mesi, con il quale è stata condivisa la necessità di approfondire visioni e percorsi di studio sui maggiori indici statistici indispensabili per una corretta programmazione delle politiche territoriali, in collaborazione con Istat Molise lunedì prossimo, 18 dicembre, alle ore 15.00 nella Biblioteca del Consiglio Regionale, sarà presentato il Rapporto Istat BesT Molise 2023.

Bes dei Territori (BesT) è un sistema di 70 indicatori di benessere equo e sostenibile riferiti alle province e città metropolitane italiane, che l’Istat diffonde annualmente a partire dal 2018.

Ciascun report presenta il profilo di benessere della regione e delle sue province sotto vari aspetti: la posizione nel contesto nazionale ed europeo, i punti di forza, gli svantaggi, le disparità territoriali, le evoluzioni recenti. Queste letture, proposte annualmente, si completano con alcuni indicatori sul territorio, la popolazione, l’economia.

“Abbiamo ritenuto utile condividere con Istat Molise i risultati afferenti alla nostra Regione, rivolti in particolare ai Consiglieri Regionali e alla struttura della Regione Molise, in ragione della loro funzione collegata all’attività di pianificazione finanziaria, particolarmente rilevante ad inizio legislatura, ritenendo inoltre importante presentare il Rapporto in vista delle attività di programmazione e riprogrammazione dei fondi addizionali europei e nazionali”, ha spiegato Micaela Fanelli.

All’incontro porteranno il loro saluto istituzionale il Presidente Consiglio Regionale del Molise Quintino Pallante e il Dirigente Istat Ufficio territoriale Area Sud Antonella Bianchino.

Le relazioni saranno affidate a Fabrizio Nocera e Gianmarco Fontana dell’Istat Molise.

Alla tavola rotonda parteciperanno Giuseppe Puchetti Presidente Provincia Campobasso, Daniele Saia Presidente Provincia Isernia, Fulvia Focker e Marco Manile della Banca d’Italia, il Presidente ALI Molise Bibiana Chierchia, Pompilio Sciulli Presidente Anci Molise e Maurizio Gazzarri Direttore Tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili.

Le conclusioni saranno affidate all’ Assessore alle Politiche di Coesione Regione Molise Michele Iorio e all’Assessore al Bilancio Regione Molise Gianluca Cefaratti.