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Maltempo, Lancellotta: “Proroga sui bilanci per i Comuni colpiti: risposta concreta dello Stato ai territori”

Photo of Redazione Redazione16 Aprile 2026

“Con l’approvazione del mio emendamento al Decreto Alluvioni diamo una risposta concreta ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici delle ultime settimane, consentendo loro di operare con maggiore serenità in una fase di grande difficoltà”. Lo dichiara l’On. Elisabetta Lancellotta, a seguito del via libera della Camera al provvedimento.

“Nel dettaglio – spiega – per gli enti locali interessati, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa degli eventi meteorologici del 2026, viene prorogato al 31 maggio 2026 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2025, inizialmente fissato al 30 aprile”.

“Si tratta di una misura di buon senso – prosegue Lancellotta – che nasce anche dalle sollecitazioni di ANCI Molise e di diversi Comuni duramente colpiti dal maltempo. In momenti come questi, è fondamentale alleggerire gli adempimenti burocratici per consentire alle amministrazioni locali di concentrarsi sulle emergenze e sul sostegno alle comunità”.

“Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione – conclude – affinché ai territori colpiti siano garantiti tutti gli strumenti necessari per superare questa fase critica”.

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