Martedì 8 marzo in BiblioMediaTeca “LibriAmoci dalla violenza”

Libri come sinonimo di libertà. Non più “liberi dalla violenza, dalla guerra, dagli stereotipi” ma “liberi di essere così come sentiamo, di vivere come vogliamo, di amare chi vogliamo”.

Questo è il messaggio dell’incontro ‘LibriAmoci dalla violenza’ organizzato e previsto per martedì 8 marzo, alle ore 17, in Bibliomediateca comunale a Campobasso, a conclusione dell’iniziativa ‘Regalaci un libro, regalaci un sorriso’, promosso dalla Libreria Giunti al punto di Campobasso in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso e rivolto al Centro Antiviolenza Befree Molise.

Il Comune di Campobasso ha infatti aderito ufficialmente all’iniziativa edizione 2021, organizzata da “Giunti al Punto Librerie” su tutto il territorio nazionale e, dal 1 marzo al 31 dicembre 2021, grazie a questa iniziativa in tutte le librerie Giunti al Punto, compresa ovviamente quella di Campobasso, ci si è potuti recare per donare, in piena libertà di scelta, uno o più libri che insieme al supporto di diverse associazioni vengono ora distribuiti su tutto il territorio.