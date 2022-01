Modifiche alla viabilità per lavori a Via Roma e Via Pietrunto a Campobasso, il 31 gennaio conferenza stampa

Lunedì 31 gennaio, alle ore 11, alla Sala Riunioni del Comando della Polizia Municipale, posta a piano terra in via Toscana, a Campobasso, si terrà la conferenza stampa per descrivere le modifiche che saranno apportate alla viabilità in zona centro a seguito dell’esecuzione di lavori edili tra Via Roma e Via Pietrunto.

L’occasione sarà utile per sperimentare la nuova circolazione lungo Via Pietrunto, Corso Bucci, Piazza Vittorio Emanuele, Via Herculanea, Via Gazzani e valutarne le ricadute sul traffico veicolare. La sperimentazione partirà il 2/02/2022 e durerà, presumibilmente, 6-7 giorni.

Alla conferenza stampa di lunedì 31 gennaio, parteciperanno l’assessore alla Mobilità Simone Cretella, il comandante della Polizia Locale, Luigi Greco, e il geometra Daniele Marchesani.