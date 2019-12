Palazzo San Giorgio, interrogazione di Annuario sull’Ecostop mobile nel centro storico di Campobasso

Un’interrogazione in Consiglio comunale per le problematiche connesse al funzionamento dei raccoglitori dei rifiuti ‘Ecostop mobile’ nel centro storico di Campobasso. A presentarla il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario.

Il consigliere comunale di minoranza chiederà, nel corso della prossima assise civica, al sindaco Roberto Gravina e all’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, di rendere noti le modalità e i soggetti preposti a fornire indicazioni e chiarimenti sugli orari e i giorni durante i quali i residenti nel centro storico di Campobasso possono esporre le criticità sull’utilizzo della tessera, che in caso di mal funzionamento o smarrimento impedisce ai cittadini di conferire i rifiuti.

Inoltre, Annuario chiederà quale siano le soluzioni per agevolare i cittadini, considerate le difficoltà riscontrate quotidianamente nel conferimento dei rifiuti.

“Nel centro storico di Campobasso i problemi relativi al sistema di raccolta differenziata sono notevoli – sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario – Le problematicità riscontrate in due anni arrivano anche all’impedimento di conferire i rifiuti. Occorre trovare al più presto una soluzione. Il problema della raccolta differenziata nel centro storico diventa una priorità assoluta per l’amministrazione comunale. L’interrogazione mira ad avere risposte, che devono tradursi in atti concreti e urgenti”.