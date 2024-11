Pallavolo serie A3, al PalaVazzieri Spike Devils Campobasso contro Reggio Calabria per il riscatto di inizio stagione

Ripartire di slancio, scrollandosi di dosso quella fastidiosa quota zero ed i tre 3-1 al passivo consecutivi. L’EnergyTime Spike Devils Campobasso post Halloween punta con forza al dolcetto (e non allo scherzetto) in quello che sarà il suo secondo match interno nello scenario della Serie A3 Credem Banca relativamente alla quarta giornata del Girone Blu.

Come fosse una sorta di ‘tiro mancino’ del destino, i rossoblù andranno a sfidare la Domotek Reggio Calabria, sei più uno – quello reggino – che ha contrassegnato la scorsa (fenomenale) stagione dei rossoblù. Le sfide con i calabresi hanno, infatti, portato alla qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di serie B, all’approdo all’ultimo atto (poi vinto) nella Final Four ospitata nel capoluogo di regione e all’acceso alla terza serie pallavolistica nazionale nel match decisivo del primo triangolare playoff.

«L’auspicio – spiega alla vigilia il tecnico dei rossoblù Mariano Maniscalco – è quello di mutare l’attuale inerzia. Abbiamo la necessità di fare i punti. La classifica non rende minimamente giustizia a quanto fatto in campo».

Proiettandosi, invece, sull’avversaria diretta, Maniscalco non si lascia andare all’amarcord. «Il passato è passato – discetta – anche se parliamo di ricordi ovviamente piacevoli. Ora ci saranno di fronte due squadre differenti. Noi abbiamo bisogno di fare punti, loro hanno avuto un avvio di spessore».

«Questa squadra – prosegue – ha dovuto affrontare numerose problematiche in quest’avvio di campionato, ma ha una voglia enorme di uscire da questa situazione e, pian piano, troveremo la giusta quadra».

Sull’altro fronte i reggini hanno, dall’alto del loro quarto posto in classifica a quota cinque punti, una graduatoria «che rinsalda il loro lavoro e rappresenta, indubbiamente, un notevole biglietto da visita. Senz’altro avranno una tranquillità ed una condizione psicologica diverse, il che per tanti aspetti può rappresentare anche un piccolo vantaggio. Ma noi vogliamo riscattarci prontamente e senza mezzi termini».

Riscatto che, necessariamente, passa «dall’andare oltre le difficoltà e gestire al meglio gli errori e qualsiasi tipo di situazione negativa, aspetti che non si sono verificati in passato con uno switch che, ora come ora, deve avvenire il prima possibile».

Con primo servizio alle ore 18 sul taraflex del PalaVazzieri nel primo sabato di novembre, la contesa tra rossoblù e reggini sarà diretta da un tandem tutto in rosa formato dalla perugina Deborah Proietti e dalla barese Raffaella Ayroldi con al videocheck il partenopeo Claudio Rossi. Il match avrà anche una finestra sul canale YouTube della Lega Pallavolo con la seguente url quale riferimento per la visione del match: https://youtu.be/A29H9wOrUR0.