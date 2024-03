Pallavolo serie B, la Spike Devils vince anche contro Paliano: sedicesima vittoria e punteggio pieno

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

PALLIANUS VOLLEY PALIANO 0

(25/15, 25/22, 25/16)

CAMPOBASSO: Zanni, Rescignano, Sulmona, Zanettin, Masotti, Diana, Ferrari (L); Del Fra, Ceccato. Ne: Pacelli, Sandonnini e Mottola. All.: Maniscalco.

PALIANO: D’Angeli, Corsetti, Tomasso, Paris, D’Onorio, Lemchi, Proietto (L); Mitoseru, Lanciotti, Evangelista. All.: Prosperini.

ARBITRI: Galano e Di Martino (Napoli).

NOTE: durata set 21’, 31’ e 24’.

Prosegue il percorso netto – sedici successi in altrettante gare disputate – nel girone G della serie B maschile di pallavolo per la capolista EnergyTime Spike Devils Campobasso.

Nello scenario amico della ‘Montini’ il sei più uno di Mariano Maniscalco – senza capitan Santucci, il centrale Minuti ed il laterale Pacelli, a referto ma solo per onor di firma per un problema fisico – si sbarazza in poco più di un’ora ed un quarto dei ciociari del Paliano che, eccezion fatta per parte del secondo set, sono sempre all’inseguimento dei campobassani, capaci di controllare al meglio la contesa.

«Siamo stati abili a giocare in scioltezza, nonostante le tre assenze. Quanti sono scesi in campo hanno dato il loro contributo, confermando quelle che erano i miei riferimenti sul loro conto. Questa era una occasione per incamerare spazio in campo e dare continuità al lavoro di allenamento. La speranza, a questo punto, è di recuperare un po’ tutti in vista del prossimo match che sarà uno snodo di non poco conto, una gara che ci potrà dare uno slancio rilevante in vista del rush finale».

Per i rossoblù, infatti, sabato (9 marzo) con primo servizio alle ore 19 ci sarà il confronto in casa della terza della classe Roma 7 con la volontà di dare un ulteriore forte segnale a se stessi e, in generale, al campionato.