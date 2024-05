Pattinaggio, a San Benedetto del Tronto bene le molisane Sammartino e Pilone

Anche a San Benedetto del Tronto il Molise è stato rappresentato dalle atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso. Chiara Sammartino e Valeria Pilone hanno partecipato con onore ai Campionati Italiani su strada sul circuito “Merlini”.

Le due pattinatrici campobassane, entrambe categoria “allieve”, hanno retto bene il confronto con le migliori atlete d’Italia arrivate nelle Marche per la competizione tricolore.

Chiara Sammartino ha fatto bene nelle gare di velocità, sia nel giro sprint che sui 100 metri in corsia. In gara lunga, invece, è inspiegabilmente caduta sulla linea di partenza e, resasi conto che il giudice non avrebbe ripetuto lo start, si è alzata ed ha fatto la sua corsa per una manciata di giri, prima che il gruppo di testa arrivasse a doppiarla.

Sottotono, invece, la prestazione di Valeria Pilone. L’atleta rosso-blu, da tempo alle prese con fastidi muscolari, ha gareggiato solo nel giro sprint e nella 100 metri in corsia ottenendo tempi ben al di sotto del suo potenziale. Non sentendosi in forma, ha deciso di non disputare la gara lunga.

“Al di là del piazzamento in classifica generale, siamo soddisfatte dei nostri risultati – ha commentato il presidente e tecnico del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo – tenuto conto del livello della competizione e del lavoro svolto per preparare le gare. Chiara e Valeria sono state le uniche molisane in gara ai Campionati Italiani e questo per noi è motivo di orgoglio”.

Ora la società rosso-blu chiuderà la stagione sportiva con la festa del 4 giugno alla Palestra Sturzo per poi riprendere a lavorare per preparare i Campionati Italiani su pista categorie ragazzi e allievi che si disputeranno, rispettivamente, a fine giugno ed inizio luglio.