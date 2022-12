Pesistica, ottimi risultati per due atleti molisani nelle Finali Nazionali dei Campionati Italiani Esordienti 13

Il fine settimana scorso si è svolta al Palasport Crisafulli di Pordenone l’edizione 2022 delle Finali Nazionali dei Campionati Italiani Esordienti 13 nella quale hanno ottenuti risultati eccellenti due atleti molisani della società School of Wellness di Campobasso.

Nella Categoria Maschile 81+ kg conquista il titolo di Campione Italiano Esordienti 13 Valentino Manocchio con 58 kg sollevati nella prova di strappo e 70 kg sollevati nella prova di slancio, per un totale di 128 kg e ottenendo tre medaglie d’oro e il titolo.

Nella Categoria Femminile 64 kg secondo posto e medaglia d’argento per Mariafrancesca De Rensis sempre della società School of Wellness, con 28 kg sollevati nella prova di strappo e 35 kg sollevati nella prova di slancio per un totale di 63 kg e secondo gradino del podio.

Una trasferta felice per la squadra della società Campobassana guidata dal tecnico Fipe Luca Battista con l’aiuto del tecnico Alicia Ciccaglione che non nascondono la loro soddisfazione per il grande risultato ottenuto, frutto dell’impegno costante dei ragazzi giustamente ripagati dalle medaglie conquistate.

Il movimento della pesistica olimpica è in grande crescita in regione sia per numero di società affiliate, di tecnici che di atleti, e l’avvicinamento a questo nobile sport di ragazzi giovanissimi lascia ben sperare per il futuro. La federazione, proprio in ottica di sviluppo,

sta attuando il progetto ‘Sthenathlon Young’ per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori destinata a giovani tra gli 8 e i 17 anni a cui partecipano diverse società molisane, con l’obiettivo di veder sempre un maggior numero di giovani intraprendere il percorso sportivo verso la pesistica olimpica.