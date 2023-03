Politiche per le Pari Opportunità: l’8 marzo se ne discute al Castello Di Capua di Gambatesa

Mercoledì 8 marzo a partire dalle 16,30 presso la residenza gentilizia in Largo Castello a Gambatesa, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà un convegno per fare il punto sulle azioni da mettere in campo per favorire le politiche di genere.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gambatesa, che vedrà la partecipazione di Angela Di Burra e Aida Trentalance rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione regionale Pari Opportunità, del direttore regionale Musei Molise, Pierangelo Izzi e del sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese, per i saluti istituzionali, ha come obiettivo disquisire, programmare e condividere idee e progetti per sostenere temi concernenti i diritti delle donne.

In tale occasione si ricorderà la psicologa Mariangela Iorio, ex vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Molise, recentemente scomparsa.

