L’intervista/ I brani della cantautrice campobassana Liana Marino: testi e suoni tra sentimenti e attualità

La musica di Liana Marino conquista tutti: si prepara al mondo dell’arte da giovanissima, quando viveva a Campobasso, la sua città natale, e passo dopo passo ha prodotto lavori dal calibro dei più famosi cantautori italiani.

Liana Marino, con la voce, avvicina gli ascoltatori alle sue note. I suoi testi, infatti, spaziano da temi di attualità a sentimenti personali: la sensazione è quella di ascoltare delle parole che possano appartenere a tutti, che siano riflessioni, racconti o pensieri. Come spiega l’artista a CBlive: “Chi scrive ha qualcosa da dire ed ha bisogno di esprimere le proprie sensazioni o ha bisogno di raccontare qualcosa della realtà che lo circonda. Poi c’è l’altra dimensione: quella di chi riceve la musica e qui le emozioni che io racconto possono arrivare in maniera diversa. Il ruolo della musica non è tanto dover necessariamente dire delle cose, o meglio ognuno fa proprio il messaggio che si intende dare”.

Nel 2013 esce il suo primo EP dal titolo ‘La grazia e l’eleganza’. Il ritmo leggero dei suoi brani si sposta man a mano verso uno stile più popolare, mantenendo sempre una delicatezza a tratti rilassante: è così che si potrebbe descrivere il suo album ‘Partenze’, pubblicato nel 2020. “Mi diverte provare diversi generi” – dice – rimanere ferma ad una sola musicalità è limitante per me, forse perché ho ascoltato sempre tanta musica diversa e per questo mi piacerebbe mettere tutto ciò anche nella mia musica”.

Ne ‘La grazia e l’eleganza’ c’è un brano che riprende il titolo dell’album stesso e rispecchia, appunto, lo stile di Liana Marino. Non a caso è il brano che l’aiuta a rompere il ghiaccio nei suoi live, affermando anche: “è quello che mi ha fatto uscire fuori dal guscio e ci sono particolarmente legata”.

Un 2020 che comincia con un nuovo ed entusiasmante progetto per Liana Marino, data la pubblicazione del suo album. Purtroppo con le restrizioni dovute alla pandemia mondiale i concerti dal vivo sono stati interrotti e, come tutti gli artisti, anche per Liana la situazione è stata particolarmente difficile da gestire. “Anche la ripresa è stata veramente lunga e complicata. Il primo live dopo il periodo di fermo è stato difficilissimo: era molto emozionata perché finalmente riprendevo a suonare, ma ho fatto una fatica enorme e confrontandomi con altri colleghi del settore ho capito che è stata una condizione comune a molti”, aggiunge Liana Marino.

Sempre nel 2020, a Febbraio, Liana Marino con il suo album ‘Partenze’ si è classificata nella cinquina delle “Targhe Tenco 2020” per la sezione “Miglior album d’esordio”: “ho vissuto questa esperienza con molto stupore, sono stata contentissima e l’ho vissuta come un’occasione per farmi conoscere un po’ di più e cercare di entrare negli ascolti di più persone possibili. Il mio obiettivo rimane sempre di quello farmi ascoltare ai concerti, ma conoscere delle persone nel mio settore può essere un vantaggio.”

Anche viaggiare può essere significativo per ampliare il proprio bagaglio culturale e di conoscenze personali; tutto ciò per un’artista è ancora più importante. È quello che pensa anche Liana Marino, sostenendo che non è il posto in cui si vive a determinare la propria carriera, ma è necessario viaggiare “essere un po’ nomadi” (come preferisce sottolineare l’artista) per far sì che gli occhi e la mente possano lavorare sempre con idee nuove sulle quali costruire una carriera. Liana Marino non vive stabilmente a Campobasso, ma viaggia tra Firenze e Torino. Nonostante la lontananza dalla sue terra d’origine, nei suoi brani c’è sempre un po’ di Molise. Infatti spiega: “molti miei testi sono legati al Molise, a delle esperienze che io ho fatto, a dei ricordi. Anche molte cose che racconto, che non fanno parte di me, in qualche modo sono legate al Molise a delle persone che conosco. Fa parte della mia crescita, quindi anche quando non è esplicitamente voluto, il Molise ci rientra sempre nel mio ambito musicale”.

L’idea di continuare sempre a ricercare nuovi stimoli si concretizza con i progetti a breve e lungo termine e attualmente Liana Marino conferma che sta lavorando ad un nuovo progetto musicale per la pubblicazione di un album.

Federica Prezioso