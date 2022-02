Poste Italiane, a Gildone l’ufficio è operativo in un container

Poste Italiane comunica che da oggi l’ufficio postale di Gildone è disponibile presso un container posizionato in via Roma, in un’area individuata in concerto con l’amministrazione comunale. In questi mesi l’attività è stata garantita attraverso una struttura mobile.

La nuova sede temporanea, che occupa una superficie di circa 40 m², è abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La struttura sarà operativa fino al completamento dell’iter che consentirà il riposizionamento dell’ufficio postale nei nuovi locali.

L’ufficio postale di Gildone è aperto secondo i consueti orari: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8,20 alle 13,45.