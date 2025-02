“Prendo l’autobus e corro da te”: navette gratuite per la Campobasso – Ternana

L’amministrazione comunale informa i cittadini che, in occasione della partita di calcio Campobasso-Ternana, prevista per domenica 16 febbraio 2024, alle ore 19:30, verrà attivato un servizio di navetta gratuito. La società Sati, affidataria del servizio di trasporto pubblico locale, ha confermato che le navette saranno operative dalle ore 17:30 verso lo stadio Selvapiana e il servizio sarà svolto in modo continuativo fino al termine dell’incontro, seguendo il seguente percorso:

Navetta Rossa: (Stazione FS – Chiesa San Francesco – Via XXV Aprile – Via Colitto – Via Garibaldi – Camposcuola – Stadio (Park settore D “Distinti”) – Camposcuola – Via S. A. Abate – Via Monforte – Via Milano – Villa De Capoa – Via M. Bologna – Via Herculanea – Stazione FS.

Navetta Blu: (Villa Flora – Via Monforte – S. A. Abate – Camposcuola – Stadio (Park settore D “Distinti”) – Camposcuola – Via Garibaldi – Via Tiberio – Via I. d’Ungheria – Via Colitto – Via Mazzini – Villa Flora). Il servizio di trasporto gratuito sarò operativo anche nel post-partita (con rientro dall’impianto sportivo alle fermate di partenza).

“Accorriamo numerosi allo stadio Molinari per sostenere il nostro Lupo e incitare la nostra squadra e la nostra città – l’appello dell’assessore ai Trasporti Mimmo Maio – Prendiamo l’autobus per andare allo stadio e fare ritorno a casa: è comodo, è gratuito e inquiniamo meno. Ringrazio il Settore Trasporti e Polizia locale del Comune, la società Sati, la società del Campobasso Football Club e i tifosi che hanno già utilizzato e apprezzato questo servizio, che riproponiamo con grande entusiasmo.”