Rally del Molise, si lavora per l’edizione 2021

Cambia la stagione (dall’autunno all’estate), ma non mutano le emozioni per il ‘Rally del Molise’, che anzi è pronto a catalizzare ulteriori forti emozioni nella sua ventiseiesima edizione, inserita nel calendario nazionale rally e valida tra gli eventi della Coppa Aci Sport della settima zona con il massimo coefficiente possibile (1,5).

L’organizzazione sta lavorando in vista dell’evento che, quest’anno, è in programma venerdì 27 e sabato 28 agosto e che, come da tradizione, sarà un’occasione di vetrina e di visibilità del territorio, nonché una kermesse sportiva di assoluto spessore in considerazione della qualità delle prove speciali preparate, per il momento però tenute sotto traccia dai curatori della competizione.

Le ultime quattro edizioni hanno visto sempre al vertice Giuseppe Testa, pilota di casa impegnato anche nel campionato italiano Wrc. Ci sarà la cinquina col 2021 o muteranno gli scenari? È ancora presto per saperlo. Con certezza, seppur ad oltre un mese e mezzo dall’evento, il countdown per l’avvicinamento all’evento motoristico di punta sul territorio regionale è già scattato.