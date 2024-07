RipaEstate 2024, il cartellone degli eventi estivi a Ripalimosani

Un programma di eventi realizzato in ritardo per ovvie ragioni elettorali (l’amministrazione si è rinnovata a giugno) ma non per questo poco ricco di proposte quello appena diffuso dall’amministrazione di Ripalimosani.

RipaEstate 2024 prende dunque la forma del cartellone grazie all’allestimento coordinato dal sindaco Marco Giampaolo e dalla consigliera delegata alla cultura Annalisa Palermo, che all’indomani della propria elezione si è messa all’opera per garantire pomeriggi e serate di tutto rispetto alla popolazione e a chi vorrà raggiungere il paese.

“Alcune serate sono state chiuse pochi giorni fa – ha spiegato il primo cittadino – Ma siamo riusciti a completare un pacchetto di proposte vario e completo per luglio e soprattutto agosto, il mese più importante per il nostro paese, con un’estensione a settembre”.

C’è già stato e ci sarà come sempre un po’ di tutto, grazie all’impegno della Nuova proloco, della parrocchia e delle associazioni del posto: musica, teatro, sport, gastronomia…E naturalmente il cuore delle festività ripesi: la festa della Madonna della Neve con il Palio delle Quercigliole del 12 agosto.

“Per il futuro è prevista una nuova e diversa programmazione – ha aggiunto Giampaolo – Perché si partirà già da ottobre con la riunione delle associazioni per procedere in maniera coordinata e mettere insieme le forze. Il concetto di comunità è stato e sarà il nostro punto di riferimento. Ad esso è legato strettamente quello di collaborazione per il bene di tutti. E su queste linee procederemo con impegno e soprattutto ‘insieme’.