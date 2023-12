Sabato 16 dicembre la presentazione del volume ‘Campobasso in Comune’

Sarà presentato sabato 16 dicembre il volume “Campobasso in Comune – Conversazioni per la città”, curato da Gabriella Di Rocco, su iniziativa della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC Onlus). Una iniziativa fortemente voluta dalla sezione molisana della SIPBC Onlus, presieduta da Isabella Astorri, che vuole rappresentare un vero e proprio omaggio alla città di Campobasso: la pubblicazione raccoglie i contributi apportati da studiosi e ricercatori nell’ambito del progetto che dà il titolo all’opera, “Campobasso in Comune” appunto, un ciclo di incontri e di conversazioni promossi dall’Amministrazione Comunale di Campobasso, incentrate sul patrimonio culturale ed intellettuale della città che, per circa un biennio, tra il 2022 e il 2023, hanno animato periodicamente gli storici e prestigiosi ambienti del Circolo Sannitico.

“Campobasso in Comune è stata un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale – spiega la sindaca Paola Felice – ed è stata una scommessa vincente: da un’idea relativamente semplice, come quella di conversare su differenti tematiche con persone esperte di volta in volta invitate a relazionare sull’argomento, sono emerse tante storie, punti di vista, esperienze che hanno accresciuto senz’altro il patrimonio immateriale di conoscenze relative alla nostra città. E fissare in modo indelebile in un libro il risultato di questi incontri, è davvero un gradito e prezioso omaggio alla città di Campobasso”.

Tanti i contributi che si sono susseguiti nel corso dell’iniziativa, provenienti da storici, archeologi, artisti, esperti d’arte, professionisti, che si sono messi a disposizione per raccontare la città capoluogo sotto varie forme: la storia, in particolare quella meno conosciuta o del tutto sconosciuta ai più, l’arte, i personaggi che ne hanno portato in alto il nome, il patrimonio artistico, musicale e culturale, l’urbanistica.

“Campobasso in Comune è stata l’occasione per scoprire o riscoprire le tante sfaccettature della nostra città – conclude la sindaca Felice – un modo per dare evidenza alle peculiarità proprie di Campobasso, meritevoli di attenzione e di giusta valorizzazione; la pubblicazione curata dalla SIPBC Onlus rappresenta un ulteriore, pregevole tassello di questo percorso, nella certezza che, riprendendo le parole riportate nell’introduzione del volume, la conoscenza del patrimonio culturale possa sollecitare e ravvivare quel sentimento dello stare insieme che qualcuno ha tanto saggiamente definito ‘esercizio di cittadinanza responsabile’”.

La presentazione del libro si terrà presso la Sala della Costituzione – palazzo della Provincia di Campobasso, in via Milano, a partire dalle ore 17.30; il programma prevede i saluti della sindaca di Campobasso, Paola Felice, e l’introduzione della professoressa Isabella Astorri, presidente regionale SIPBC Onlus. La presentazione dell’iniziativa è affidata a Gabriella Di Rocco, curatrice del volume.