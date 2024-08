Sagra della soppressata, appuntamento a Mirabello Sannitico il 6 agosto

Si rinnova l’appuntamento con la Sagra della Soppressata a Mirabello Sannitico. L’evento, targato Salumificio Luisi è ormai da anni un punto fermo nel cartellone estivo del paese alle porte di Campobasso e si svolgerà martedì prossimo 6 agosto 2024 a partire dalle ore 20,30. Una serata all’insegna del buon cibo con l’esposizione delle mitiche 500 a regalare un bellissimo colpo d’occhio a tutti coloro che intendono partecipare. Piazza Vittorio Verdone sarà vestita a festa con musica dal vivo a fare da cornice ad una serata che è destinata a lasciare il segno. Gli organizzatori stanno curando tutto nei minimi dettagli per mettere su un evento di assoluto rilievo come del resto è successo negli anni scorsi.

La qualità del lavoro, unita a quella dei prodotti offerti, sono alla base di un successo che negli anni è stato costruito e legittimato.

Del resto la buona riuscita di una manifestazione la fanno, come di consueto i numeri e la sagra della soppressata a Mirabello Sannitico ha richiamato in paese tantissime persone, a ripagare dell’impegno e della passione profusi anno dopo anno dagli organizzatori. Una manifestazione più forte delle difficoltà, che il Covid negli anni scorsi ha solo rallentato ma non fermato. L’idea, anche quest’anno è quella di valorizzare i prodotti del salumificio e regalare una serata all’insegna del divertimento in un mese di agosto che si preannuncia ricco. “Da anni ormai la sagra della soppressata rappresenta un momento importante per noi, per tutto il paese e per coloro che anche solo per curiosità si trovano a passare e trascorrono con noi la serata – spiegano gli organizzatori – siamo felici di quello che questo evento ha rappresentato negli anni per la nostra comunità e ci auguriamo quest’anno di essere riusciti a fare anche qualcosa di più. Con la sagra della soppressata intendiamo promuovere i prodotti del nostro salumificio e le bellezze di Mirabello Sannitico che di sera hanno un fascino ancora maggiore. Abbiamo aggiunto rispetto al passato, la possibilità di vedere da vicino le 500 in esposizione. L’auspicio è che sia un momento di condivisione e di divertimento per tutti”.