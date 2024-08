Serie C, al ‘Molinari’ test tra il Campobasso e l’Audace Cerignola

E’ aperta la prevendita per l’allenamento congiunto Campobasso FC – Audace Cerignola che si disputerà domenica 4 agosto luglio 2024 alle ore 18:00 all’Avicor Molinari Stadium. I ticket potranno essere acquistati allo Store di Corso Vittorio Emanuele II (dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, ogni domenica in occasione delle gare interne dalle 10:00 alle 13:00).

Questi i prezzi dei tagliandi:

Curva Nord Michele Scorrano 5€

Tribuna Guido Biondi 10€

Tribune Gino Scasserra e Vincenzo Cosco 10€

Tribuna Antonio Molinari 30€

Curva sud ospiti 5€

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni

I biglietti potranno essere acquistati inoltre online al link:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/campobasso-audace-cerignola-calcio

Il botteghino presso lo stadio, sarà regolarmente aperto. Si invita in ogni caso ad acquistare il biglietto in prevendita.

Per i sostenitori del lupo, oltre allo Store di Corso Vittorio Emanuele, sono presenti sul territorio i seguenti punti vendita:

CAMPOBASSO

• Bar Crigiu, via Ugo Petrella 20

• Antica Tabaccheria, piazza Pepe 41

• Promoeventi, viale Principe di Piemonte 131Y

• Bar 90′ Minuto, via B. Croce 24

• Tabaccheria Picciano, via M. Marconi 54

• Bar Tabacchi Leopardi, via Giacomo Leopardi 5

• Le 4 Vianove, contrada Monteverde, Vinchiaturo (CB)

JELSI

• Phonebet, Piazza Umberto I, 50, 86015, Jelsi (CB)

TERMOLI

• Bar Via Firenze, via Firenze 8/a, Termoli

• Tabaccheria Fioriti, via Tremiti 28, Termoli

• Tabaccheria Di Rado, Corso Mario Milano 22, Termoli

• Pro Loco Termoli APS, Via Dante, 0, 86039, Termoli (CB)

ISERNIA

• Agenzia Viaggi Pentriatur, Corso Garibaldi 263/265

• Print Mania, Corso Risorgimento 221

• Batik Viaggi e Turismo, via Dante Alighieri 13

• Caffè Risorgimento, Corso Risorgimento 48

VENAFRO

• Pontone Travel, Corso Campano, 106, 86079, Venafro (IS)

• Jambo Viaggi, Viale Vittorio Emanuele III, 84, 86079, Venafro (IS)

• Havana Travel, Piazza Salvo D’Acquisto, 7, 86079, Venafro (IS)

• Molitour Incoming Tour Operator, Viale San Nicandro, 64, 86079, Venafro (IS)

BOJANO

• Bovianum Viaggi, Piazza Roma, 58, 86021, Bojano (CB)

LARINO

• L.G.E, Via Marra, 45, 86035, Larino (CB)

CAMPOMARINO

• Bar Gelateria Ricevitoria Mascolo, Largo Santa Maria a Mare 20/24, 86042, Campomarino (CB)

BIGLIETTI OSPITI

Per la tifoseria ospite, l’acquisto del tagliando potrà essere effettuato nei punti vendita CiaoTickets più vicini presenti sul territorio fino alle ore 19:00 di sabato 3 agosto 2024.

Divieto di vendita per residenti a Foggia e provincia nei settori locali. Settore ospiti vendita esclusiva per i residenti a Foggia e provincia.