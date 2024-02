Serie D, il Vastogirardi prepara l’anticipo del sabato sul campo del Notaresco

Sabato 2 marzo 2024 si giocherà il match tra Notaresco e Vastogirardi, a parlare prima del match è stato Giuseppe Gargiulo, fresco rientrante in rosa dopo il suo grave infortunio: “Ritornare in campo è stata come una liberazione, ho passato 9 mesi abbastanza duri, quando subisci questi tipi d’infortunio c’è un momento della tua riabilitazione che pensi di non farcela, ma io sono stato fortunato ad avere dei fisioterapisti incredibili che con la dedizione ed il lavoro mi hanno fatto tornare in campo senza nessun minimo fastidio. Il nostro è un periodo talmente delicato in cui bisogna stare attenti al 100% in difesa e sfruttare ogni minima occasione in attacco, nel calcio ci sono periodi fortunati e periodi un po’ meno, questo è uno di quelli. Affrontiamo una squadra molto forte, ma io penso che arrivati a questo punto della stagione noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, e cercare di dare ancora qualcosa in più per portare più punti possibili a casa”.