Servizi prima infanzia, Fanelli (PD): “La Giunta regionale adotti con urgenza un provvedimento per la copertura totale dei costi dei servizi”

“Mancano 267.919,09 euro per il finanziamento completo di 10 progetti relativi all’attivazione di servizi educativi per la Prima Infanzia sul territorio della Regione Molise”. Così la capogruppo PD in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, che torna sulla questione dopo il duro scontro con l’assessore Filomena Calenda.

“È quanto risulta dall’allegato C dell’ Approvazione dell’avviso rivolto ai comuni molisani per l’erogazione di contributi per l’attivazione di servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del capo ii art. 36-37 e 38 del regolamento n.1/2015 Anno educativo 2022-23, presente sul sito della Regione (https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18916). 8 progetti di sezioni Primavera e 2 di Micronido – fa sapere Fanelli – per i quali saranno ora i comuni coinvolti (Campobasso, Isernia, Termoli, Pozzilli, Riccia e Cercemaggiore) a dover sobbarcarsi l’onore di individuare le risorse residue, pena la rimodulazione o la cancellazione dei servizi.